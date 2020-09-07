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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق عرض «خارج المجموع» على مسرح بيرم التونسى.. الخميس

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:14 ص
مسرح بيرم التونسى
مسرح بيرم التونسى
ايهاب مصطفى
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تنطلق ثانى فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف مصرى" بالعرض المسرحى "خارج المجموع"، فى الثامنة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت 10 و11 و12 سبتمبر الجارى، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

ويُقام الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتقدمه فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار.

والعرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية برئاسة المخرج محمد مرسى، حيث يعيش جمهور الإسكندرية لمدة 45 دقيقة مع عرض واقعي يتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع وأثر ذلك على الآخر حتى لو كان على سبيل المزاح.

"خارج المجموع" بطولة الفنانين إسلام عوض، محمد الكوتي، سارة فؤاد، إسلام وسوف، أحمد عبد الجواد، محمد فاروق، وديكور رشا غطاس، وموسيقى محمد شحاتة، مساعد مخرج خلود محمد، ومخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.
خارج المجموع
خارج المجموع

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