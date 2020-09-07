عشرات الآلاف يتظاهرون عقب الانتخابات فى الجبل الأسود

نزل عشرات الآلاف إلى شوارع الجبل الأسود، بعد أسبوع من فوز المعارضة الموالية لصربيا في الانتخابات.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال أحد المتحدثين في تجمع حاشد في بودجوريتشا عاصمة البلاد "لقد سئمنا من" حرية شيتنيك ".كان الشيتنيك من المسلحين الصرب الذين ارتكبوا فظائع ضد المدنيين خلال الحرب العالمية الثانية وفي الصراعات اليوجوسلافية في تسعينيات القرن الماضي.وفازت ثلاثة تحالفات معارضة بـ 41 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 81 في الانتخابات.ويريدون تشكيل حكومة خبراء لتفكيك سلطة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش، الذي حكم البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا ويتهمونه بالفساد والهجوم على منتقدي الحكومة.وقاد ديوكانوفيتش جمهورية الجبل الأسود الصغيرة إلى الاستقلال عن صربيا في عام 2006 وأقام شراكة مع الغرب.وتتمتع الجبهة الديمقراطية الموالية لروسيا بأقوى نصيب في البرلمان بـ 27 مقعدا. كلا شريكيهما في التحالف مؤيدان للغرب.وتسبب توازن القوى هذا في مخاوف من أن تجد البلاد نفسها مرتبطة بصربيا وروسيا مرة أخرى، في ظل هذا الوضع.وكرر ديوكانوفيتش اتهاماته التي ساقها خلال حملته الانتخابية بأن المعارضة تعمل من أجل المصالح الصربية والروسية ومن غير الواضح من نظم المسيرات.