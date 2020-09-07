سقوط كفيتوفا يضيف لمفاجآت فلاشينج ميدوز

تواصلت مفاجآت الأدوار الأولى في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بسقوط التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة السادسة للبطولة في الدور الرابع لهذه النسخة.وفجرت الأمريكية شيلبي روجرز المصنفة 93 عالميا المفاجأة وتغلبت على التشيكية كفيتوفا 7 6 (7 5) و3 6 و7 6 (8 6) لتحجز مقعدها في دور الثمانية للبطولة.واستغرقت روجرز ساعتين و40 دقيقة لتطيح بالتشيكية كفيتوفا المصنفة السادسة للبطولة.وحققت روجرز 27 عاما في هذه المباراة الفوز الثاني لها في مباراتين خاضتهما أمام كفيتوفا.وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها روجرز إلى دور الثمانية في فلاشينج ميدوز.وتلتقي روجرز في دور الثمانية مع الفائزة من المواجهة بين اليابانية ناومي أوساكا الفائزة بلقب البطولة في 2018 والمصنفة الرابعة للبطولة والاستونية أنيت كونتافيت المصنفة الرابعة عشرة للبطولة.