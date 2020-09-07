برلين تمهل موسكو لتوضيح ملابسات تسميم نافالنى مهدّدة بعقوبات.. وروسيا ترد

اشتدت المواجهة الألمانية الروسية بشأن أليكسي نافالني الأحد بعدما وجهت برلين انذارا الى موسكو بفرض عقوبات إذا لم تقدّم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات حول قضية تسميم المعارض، فيما اتهم الكرملين ألمانيا بتأجيل التحقيق.وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة "بيلد"، "تحديد مهل أمر لا يساعد أحدا، لكن إذا لم يساهم الجانب الروسي في الأيام القليلة المقبلة في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة ردّ مع شركائنا".وأضاف أنه إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون "محددة" الأهداف ولم يستبعد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مشروع "نورد ستريم 2" الضخم لخط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا.في المقابل، انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا برلين "لتأخرها في عملية التحقيق التي تطالب بها" عبر عدم إحالة الوثائق الموجودة في الملف. وكتبت على فيسبوك "عمدا" مشيرة إلى أن ألمانيا تمارس "لعبة مزدوجة".ولا يزال المعارض الروسي الرئيسي أليكسي نافالني يخضع للعلاج في مستشفى في برلين.أعلنت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع أن هناك "أدلة قاطعة" على أن نافالني تعرّض لعملية تسميم من جانب روسيا أثناء جولة انتخابية بغاز أعصاب سام من مجموعة "نوفيتشوك" التي تمّ تطويرها في الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية.وحضّت برلين ودول غربية أخرى موسكو مرارا على توضيح ملابسات عملية التسميم.لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال الاحد لشبكة سكاي نيوز "من الصعب جدا" التفكير في تفسير آخر "معقول" غير ذلك مضيفا "من الواضح أن نوفيتشوك قد تم استخدامه".إلا أن نظيره الروسي سيرغي لافروف تلقى هذا الأسبوع بـ"درجة كبيرة من الريبة" الاتهامات بالاغتيال وطلب من برلين تقديم إثباتات.