افتتاح عرض عرائس الماريونت «على بابا والأربعين حرامى».. الأربعاء

يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي"، فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجارى، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال."علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.العرض أداء حركى عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، وأداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى.