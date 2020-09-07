إعصار هايشن القوى يقترب من كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة باليابان

اقترب إعصار هايشن من بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في اليابان.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" أمرت السلطات اليابانية نحو 1.8 مليون مقيم بالفرار من منازلهم في كيوشو اليابانية وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي اجتاز فيه الإعصار الجزيرة الواقعة جنوبي اليابان.وأفادت التقارير بأن عشرات اليابانيين أصيبوا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمواج عالية وعاصفة شديدة.وتسبب إعصار هايشن، وهو ثاني إعصار يضرب جنوب اليابان خلال أسبوع، في هطول 71 ملم من الأمطار في ساعة واحدة على قرية توكارا بمحافظة كاجوشيما.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن العاصفة دفعت شركات الطيران إلى إلغاء 579 رحلة اليوم الإثنين، بعد إلغاء 557 رحلة يوم الأحد.وقرر المشغلون إيقاف مئات رحلات قطارات شينكانسن السريعة مؤقتا اليوم الإثنين.وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 448 ألفا و400 منزل في كيوشو، يقع الكثير منها في مقاطعة ناجازاكي وكاجوشيما، بحسب ما ذكرته شركة كهرباء كيوشو.وفي يوليو الماضي، تسببت الأمطار التي حطمت الرقم القياسي في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في كيوشو، مما أسفر عن مقتل العشرات من السكان، بمن فيهم 65 في محافظة كوماموتو.