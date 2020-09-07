مقتل قائد بـ«الحشد الشعبى» خلال هجوم لـ«داعش» بالعراق

لقي قائد من "الحشد الشعبي" مصرعه، أثناء التصدي لهجوم نفذه تنظيم "داعش" في خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تؤكد بأن المعلومات الواردة عن الهجوم أنه أسفر عن مقتل القائد في اللواء 28 حسين رزاق المياحي برصاص قناص أثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين.وتمكنت قوات اللواء المذكور من دحر عناصر "داعش" الذين هاجموا مساء الأحد قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين.وأشارت مصادر في "الحشد الشعبي" إلى أن عناصر أخرى من التنظيم تمكنت من الهرب وأن عمليات البحث عنهم جارية.