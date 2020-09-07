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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:36 ص
كورونا فى الصين
كورونا فى الصين
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في البر الرئيسي الصيني تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع يوم السبت الذي سجلت فيه 10 إصابات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت هيئة الصحة الوطنية إن جميع الحالات المسجلة مستوردة، وتخص مسافرين قدموا من الخارج.

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 17 حالة إصابة لم تظهر عليها الأعراض، وهي نفس الحصيلة المسجلة قبل 24 ساعة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 85134، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 4634.

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