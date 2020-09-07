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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 4614 إصابة جديدة بفيروس كورونا و232 وفاة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجلت 4614 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و232 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 634023 إصابة و67558 وفاة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء "فرانس برس" قالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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