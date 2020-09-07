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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحجز على أموال ضباط موالين للرئيس اليمنى بصنعاء

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
صنعاء
صنعاء
وكالات
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أقرت المحكمة العسكرية في صنعاء، الحجز التحفظي على أموال وممتلكات عدد من الضباط الموالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، بأن "المحكمة العسكرية المركزية عقدت اليوم بصنعاء جلستها العلنية لمحاكمة 75 من الخونة المتهمين في القضية رقم 10 لعام 1441 هجرية بوقائع الانضمام وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى".

وإثر عقد الجلسة، "أقرت المحكمة الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت وتحت أي مسمى داخل البلاد أو خارجها".

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