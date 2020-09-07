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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حرائق الغابات بكاليفورنيا تجبر السلطات على إجلاء 200 شخص

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:28 ص
حرائق الغابات بكاليفورنيا
حرائق الغابات بكاليفورنيا
وكالات
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نقلت السلطات الأمريكية أكثر من 200 شخص جوا لمناطق آمنة خلال الليل بعد أن قطعت الحرائق التي تنتشر بشكل سريع، الطريق الوحيد للخروج من منتجع بغابة سييرا الوطنية بولاية كاليفورنيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال قائد شرطة مقاطعة ماديرا، إن 20 ممن تم إجلاؤهم نقلوا إلى مستشفيات المنطقة بعد أن زاد الحريق الذي بدأ يوم الجمعة بشكل سريع ليحرق نحو 36 ألف فدان وأجبر السلطات على إجلاء الناس وإغلاق الطرق في منطقة فريسنو بوسط كاليفورنيا.

وأفادت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق بكاليفورنيا بأنه بحلول صباح الأحد كان نحو 15 ألف رجل إطفاء يتصدون لثلاثة وعشرين حريقا عبر الولاية.

وفي وقت سابق، امتد حريق هائل غير بعيد عن تجمع سكاني في مقاطعة سان دييجو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مساحة غابية تقدر بأكثر من 600 هكتار.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية، إن السلطات أصدرت أمرا بإجلاء السكان المحليين، مشيرة إلى أن النيران تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، حيث تأثرت معدات سان دييغو للغاز والكهرباء.

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