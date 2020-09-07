اختفاء أحد عناصر الأسطول الخامس الأمريكى ببحر العرب

أفادت إدارة الشئون العامة للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان، بأن البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في شمال بحر العرب.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال الأسطول الخامس الأمريكي في البيان إن "حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتزCVN 68) وطراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس برينستون سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية".وحجبت البحرية الأمريكية اسم البحار في الوقت الحالي وفقا لسياسة البحرية والولايات المتحدة، حيث أكد الأسطول الخامس أنه سيتم توفير التحديثات عندما تصبح متاحة، ولم يذكر البيان الصادر ظروف الاختفاء أو أسبابها.