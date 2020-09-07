مقتل 100 مسلح حوثى بضربة جوية غرب اليمن

أفادت وسائل إعلام سعودية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، بمقتل نحو 100 عنصر من قوات جماعة «أنصار الله» الحوثية بضربة جوية للتحالف العربي على معسكرهم في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.ونشرت صحيفة «سبق» السعودية مقطع فيديو تداولته كذلك وسائل إعلام أخرى قائلة، إنه يوثق استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، الأحد، مشيرة إلى أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.وتحدث ناشطون إعلاميون عن مقتل أكثر من 66 عنصرًا من مقاتلي الحوثيين بعد تدمير معسكر ليلان بالكامل بضربة تعتبر الأقوى في هذا الأسبوع.وتأتي هذه الضربة في الوقت الذي كثفت فيه قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية التي أعلنت بدورها اعتراض عدد منها.