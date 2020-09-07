رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الجزائرى: قطار التغيير الشامل والجذرى انطلق بالفعل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
الجيش الجزائرى
الجيش الجزائرى
وكالات
طباعة
أكدت مجلة الجيش الجزائري في عددها الأخير، أن قطار التغيير الشامل والجذري مثلما طالب به الشعب الجزائري، قد انطلق فعلًا، ويشق طريقه بخطوات ثابتة.

وأكدت المجلة في افتتاحيتها أن «التغيير الشامل والجذري، مثلما طالب به الشعب الجزائري قد انطلق فعلًا، يشق طريقه بخطوات ثابتة رغم العقبات الموضوعية التي لم تكن في الحسبان، ممثلة في جائحة كورونا وأخرى مفتعلة تستهدف إذكاء التوتر الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الوطني».

وحسب افتتاحية المجلة «فقد بدأت أولى ملامح هذا التغيير المنشود تلوح في الأفق»، مضيفة أنه «على الصعيد الداخلي تجلى هذا التغيير من خلال وجود إرادة صلبة لإعطاء دفع حقيقي للتنمية الوطنية، لاسيما بمناطق الظل التي عانت التهميش المطبق لسنوات طويلة، بينما على الصعيد الخارجي بدأ باستعادة بلادنا لدورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وتضيف الافتتاحية أن «إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق مطالب الشعب المشروعة والقضاء على تركة العشرين سنة الأخيرة، تقتضي بالضرورة تظافر جهود الجميع ورصّ الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية ولم الشمل وزرع الأمل في المستقبل، ومن ثم حلحلة المشاكل المتراكمة بشكل تدريجي بما يضمن تعزيز الاستقرار الوطني وصد أي محاولة لاستهدافه من قبل قوى مناهضة للتحول الجذري».

وأشارت المجلة إلى أن ذلك ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حين قال إن: «معركة التغيير الجذري التي لها منطقها وأدواتها ورجالاتها وتضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن»، موضحة أنه: «لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح والواقعية والرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد وإعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه وفي مؤسساته ووطنه».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

رئيس «حي الأسمرات»: المواطن يستلم الشقة بـ «شنطة ملابسه فقط» (فيديو)

«الري» تكشف حقيقة تعرض مصر لفيضانات مثل السودان

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020

سقوط كفيتوفا يضيف لمفاجآت فلاشينج ميدوز

«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

افتتاح عرض عرائس الماريونت «على بابا والأربعين حرامى».. الأربعاء

الشاعر عزت الطيرى ينشر صورة له بعد شفائه من كورونا

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة