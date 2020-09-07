الجيش الجزائرى: قطار التغيير الشامل والجذرى انطلق بالفعل

أكدت مجلة الجيش الجزائري في عددها الأخير، أن قطار التغيير الشامل والجذري مثلما طالب به الشعب الجزائري، قد انطلق فعلًا، ويشق طريقه بخطوات ثابتة.وأكدت المجلة في افتتاحيتها أن «التغيير الشامل والجذري، مثلما طالب به الشعب الجزائري قد انطلق فعلًا، يشق طريقه بخطوات ثابتة رغم العقبات الموضوعية التي لم تكن في الحسبان، ممثلة في جائحة كورونا وأخرى مفتعلة تستهدف إذكاء التوتر الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الوطني».وحسب افتتاحية المجلة «فقد بدأت أولى ملامح هذا التغيير المنشود تلوح في الأفق»، مضيفة أنه «على الصعيد الداخلي تجلى هذا التغيير من خلال وجود إرادة صلبة لإعطاء دفع حقيقي للتنمية الوطنية، لاسيما بمناطق الظل التي عانت التهميش المطبق لسنوات طويلة، بينما على الصعيد الخارجي بدأ باستعادة بلادنا لدورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي».وتضيف الافتتاحية أن «إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق مطالب الشعب المشروعة والقضاء على تركة العشرين سنة الأخيرة، تقتضي بالضرورة تظافر جهود الجميع ورصّ الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية ولم الشمل وزرع الأمل في المستقبل، ومن ثم حلحلة المشاكل المتراكمة بشكل تدريجي بما يضمن تعزيز الاستقرار الوطني وصد أي محاولة لاستهدافه من قبل قوى مناهضة للتحول الجذري».وأشارت المجلة إلى أن ذلك ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حين قال إن: «معركة التغيير الجذري التي لها منطقها وأدواتها ورجالاتها وتضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن»، موضحة أنه: «لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح والواقعية والرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد وإعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه وفي مؤسساته ووطنه».