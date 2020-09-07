المغرب تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار كورونا

قررت الحكومة المغربية ابتدًاء من يوم الإثنين في الساعة الثانية عشر ظهرًا، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد في الدار البيضاء.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرنس برس" أفاد بيان للحكومة بأنه سيتم اتخاذ هذه التدابير وفق المحددات التالية: "إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري".كما سيتم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة ظهرًا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.وأضاف أنه، سيتم أيضا إقرار "حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي".وسيتم العمل بهذه التدابير طيلة 14 يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.