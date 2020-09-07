شريف عرفة يسابق الزمن للانتهاء من «النمس والإنس»

يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "النمس والإنس" تصوير باقي مشاهد العمل والذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي، ولم يتحدد موعد طرحه بالسينمات حتى الآن.وكثف المخرج شريف عرفة ساعات التصوير لينتهي منه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث لم يتبقى لهم سوى 3 أيام ليدخل بعدها العمل بمرحلتي المونتاج والماكساج، ويصبح جاهزًا لطرحه بالسينمات، ويواصل فريق العمل التصوير بمناطق متفرقة بشوارع القاهرة وداخل الديكور المخصص بالعمل بمنطقة شبرا منت.فيلم "النمس والإنس" يشارك فيه أيضًا منة شلبى، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.