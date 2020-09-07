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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحدد الموعد النهائى لإبرام اتفاقيّة لمرحلة ما بعد «بريكست»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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حدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاقيّة لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتّحاد الأوروبي، مكرّرًا قبل افتتاح جولة ثامنة من المفاوضات هذا الأسبوع في لندن أنّ المملكة المتّحدة لن تساوم على استقلالها.

وقال رئيس الحكومة المحافظة، في تصريحات نشرها مكتبه: «نحن ندخل الآن المرحلة الأخيرة من مفاوضاتنا مع الاتّحاد الأوروبي»، في موقفٍ يزيد الضغوط قبل استئناف المحادثات الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وخرجت المملكة المتّحدة رسميًّا من الاتّحاد في 31 يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالي خمسين عامًا من العضوية في الاتّحاد، لكنّ القواعد الأوروبية لا تزال تُطبّق بالمملكة حتّى 31 ديسمبر، في وقتٍ يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاقية للتجارة الحرّة.

وأضاف جونسون: «الاتّحاد الأوروبي كان واضحًا جدًا بشأن الجدول الزمني، أنا أيضًا، يجب أن يكون هناك اتّفاق مع أصدقائنا الأوروبيين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبّي في 15 أكتوبر إذا كان سيصبح ساري المفعول بحلول نهاية العام».

وتابع: «ليس منطقيًا التفكير في مواعيد نهائيّة تتجاوز هذا التاريخ، إذا لم نتمكّن من الاتّفاق بحلول ذلك الوقت، فأنا لا أرى أنّه ستكون هناك اتفاقيّة تجارة حرّة بيننا».

وقال جونسون: «سيكون لنا اتّفاق تجاري مع الاتّحاد الأوروبي شبيه بالاتّفاق مع أستراليا، أو مشابه للاتّفاق مع كندا ودول أخرى».

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