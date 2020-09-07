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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مى عز الدين تنهى 90% من تصوير «خيط حرير»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
مى عز الدين
مى عز الدين
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة مي عز الدين تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "خيط حرير" بقيادة المخرج إبراهيم فخر، والمقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكشف المؤلف محمد عبد المالك سليمان، في تصريحات لـ"الدستور"، عن إنهاء ما يقرب من 90% من مشاهد العمل، مشيرًا إلى أنه لم يتبق لفريق العمل سوى أيام قليلة ليرفع المخرج إبراهيم فخر شعار "فركش".

وأكد "عبدالمالك" أن مي عز الدين ستكون مفاجأة مبهرة لجمهورها خلال أحداث المسلسل، معربًا عن تحمسه لعرضه خلال الموسم الشتوي.

"خيط حرير" ينتمي لنوعية الدرما المطولة، حيث يتضمن 35 حلقة، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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