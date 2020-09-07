أيام وينتهى ماجد المصرى من «الوجه الآخر»

أوشك الفنان ماجد المصري على إنهاء تصوير كافة مشاهد مسلسل "الوجه الآخر" الذي يخوض بطولته، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة cbc.وانتهى "ماجد" من معظم مشاهد العمل ولم يتبقى له سوى أيام قليلة ليُرفع شعار "فركش"، حيث كثف المخرج سميح قماش عدد ساعات التصوير سعيًا منه للانتهاء من أكبر قدر ممكن من تصوير المشاهد والانتهاء منها، ليتفرغ لعملية المونتاج للحلقات الأخيرة منه."الوجه الآخر" ينتمي لنوعية الدراما المطولة، ويتضمن 45 حلقة، وتدور أحداثه حول العديد من القضايا المهمة، وهي صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة في إطار من التشويق والإثارة، ويشارك في بطولته كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي.