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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منال سلامة تتعاقد على تقديم برنامج «حلو الكلام» على «صدى البلد»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
منال سلامة
منال سلامة
منار إبراهيم
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تعاقدت الفنانة منال سلامة على خوض أولى تجاربها في عالم البرامج من خلال برنامج "حلو الكلام مع منال"، ومن المقرر عرضه على شاشة "صدى البلد" خلال الفترة المقبلة.

وتدور فكرة البرنامج اجتماعي يشتمل على فقرات عديدة منها فقرة فنية، وطبية، وفقرة المطبخ، وفقرة دينية، واستضافة النماذج الإيجابية الناجحة في المجتمع.

وكانت منال سلامة تعرضت لحادث على طريق العلمين بوداي النطرون، وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث تعرضت لعدد من الكدمات هي وابنتها التي كانت معها في السيارة ولكن حالتهما الصحية الآن مستقرة.

يشار إلى أن الفنانة منال سلامة شقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب، ولها عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة عند الجمهور أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي" و"أولاد الأكابر"، كما أن آخر أعمالها مسلسل "عائلة الحاج نعمان" عام 2018 مع عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبدالله ويسرا اللوزي.

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