تجربة عملية على وقوع السيول بأسوان (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إجراء تجربة عملية بمنطقة خور أبوصبيرة لقياس مدى استعداد القوات المشاركة للحدث للأزمات والكوارث الطبيعية.وكانت التجربة موضوعها يشمل هطول أمطار بغزارة تحولت إلى سيول، مما أدى إلى حدوث انهيار عدد من المنازل، ومصرع 4 أشخاص، وإصابة 12 فردًا من بينهم ٩ حالات خطرة، وتم قطع الطريق الشرقي "مصر ـ أسوان" وانقطعت المياه والكهرباء نتيجة سقوط عدد من أعمدة الكهرباء.وتمكنت القوات المشاركة من أداء التجربة بالتوجيهات القانونية على أكمل وجه وبنجاح.وجاء ذلك بحضور اللواء حازم عزم، سكرتير عام محافظة أسوان، والعميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان، وقاسم معتصم نائب رئيس المركز، ومحمد ممدوح رئيس قرية أبو الريش بحري، والعاملين بالقرية مدعمين بالمعدات الثقيلة، وبمشاركة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية.