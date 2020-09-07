بُنى فى 11 عامًا.. انتقادات لإنشاء أطول نفق بأمريكا اللاتينية

تعرض نفق يوصف بأنه أعظم إنجاز لهندسة الطرق الكولومبية لانتقادات لاذعة بسبب تكلفته ومدة إنشائه ولأنه ذو اتجاه واحد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، افتتح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي نفق "لا لينيا" البالغ طوله 8.5 كيلومتر، والذي يوصف في كولومبيا بأنه الأطول في أمريكا اللاتينية، ويمر عبر سلسلة جبال الأنديز وسط البلاد.ويوفر النفق، الذي يربط بين كاخاماركا وكالاركا 21 كيلو مترا، على السائقين معاناة السفر على طريق متعرج يصل ارتفاعه إلى 3600 متر فوق مستوى سطح البحر.ويهدف النفق إلى تقليل وقت وتكلفة نقل البضائع من ميناء بوينافينتورا إلى وسط البلاد.وكتب جيرمان فارجاس ليراس، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس كولومبيا في الفترة من 2014 إلى 2017 أثناء بناء النفق، أن النفق "خطط له بشكل سيئ، وتصميمه سيئ، ومناقصة سيئة، وعقود سيئة وتم التنفيذ بشكل سيئ".وأشار النقاد إلى أن مدة بناء النفق التي استمرت 11 عاما كانت أطول بأربع سنوات مما كان مخططًا له.وفوجئ العديد من الكولومبيين أيضًا بمعرفة أن النفق ذو اتجاه واحد، مما يسمح فقط بالسفر من الجنوب الغربي إلى وسط البلاد.ويجب على أولئك الذين يسافرون في الاتجاه الآخر أن يسلكوا الطريق الجبلي القديم، على الرغم من أن حركة المرور هناك ستكون أسهل بكثير الآن.وقالت وزيرة النقل أنجيلا ماريا أوروزكو إنه لم يكن من الممكن بناء نفقين في الجبل في نفس الوقت.