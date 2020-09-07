المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: نريد تكرار سيناريو بيكهام مع ميسى

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان بطل الدولي الفرنسي لكرة القدم، أنه فكر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، خلال الميركاتو الحالي.وصرح ليوناردو عبر شبكة "كانال بلس" الفرنسية: "بالنظر للوضع المالي، كانت فكرة التعاقد مع ميسي معقدة وصعبة، لكنها أثارت انتباهنا، ودفعتنا لأن نقول لأنفسنا هل سيكون ذلك ممكنا؟".وأضاف: "هناك لاعبون ليسوا محلا للنقاش.. لقد أنهى بيكهام مسيرته مع باريس سان جيرمان، ويمكن أن يتكرر الأمر مع ميسي".وتابع: "ميسي لاعب استثنائي، ويثير إعجابنا، وأتحدث مع إدارة النادي في كل شيء عن كرة القدم".وتراجع ليونيل ميسي عن رغبته في الرحيل عن صفوف برشلونة هذا العام، ووافق على الاستمرار مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده صيف 2021، وذلك لتفادي صدام قانوني مع إدارة النادي التي اشترطت الاستغناء عنه مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 700 مليون يورو.