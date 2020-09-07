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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:29 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت البرازيل، عن تسجيل 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 14521 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4137521 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت السلطات الصحية البرازيلية يوم 2 سبتمبر 46934 حالة، وفي 3 سبتمبر 43773، وفي 4 سبتمبر 50163، وفي 5 سبتمبر 30168.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت 447 حالة، مقابل 1184 في إحصائية 2 سبتمبر، و834 في 3 سبتمبر، و888 في 4 سبتمبر، و682 في 5 سبتمبر، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 126650 شخصا.

ويبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 3317227 شخصا، بينما لا يزال 693644 تحت الرقابة الطبية.

يشار إلى أن معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل تشهد دائما انخفاضات كبيرة نظرا لعوامل بيروقراطية.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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