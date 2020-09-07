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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية اليمنية: عمل البعثة الأممية بالحديدة بات «غير مجد»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:12 ص
وزارة الخارجية اليمنية
وزارة الخارجية اليمنية
وكالات
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أكدت، أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، في ظل تقييدها من قبل الحوثيين، بات "أمرًا غير مجد".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت وزارة الخارجية اليمنية: "تستمر المليشيات الحوثية في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل المدينة".

وأضافت أن البعثة لم تتمكن من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي، الذي يفترض أنه يحظى بحماية البعثة، حيث رفض الحوثيون التحقيق وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية أن "وتيرة خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة تصاعدت بشكل كبير، حيث بلغت 7378 خلال شهر يوليو 2020، نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصًا بينهم 14 قتيلًا و83 جريحًا منهم 3 مدنيين".

وأوضحت أن "الحوثيين استمروا باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، واستغلوا (اتفاق الحديدة) للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب".

وطالبت الحكومة اليمنية بضرورة "التحقيق الشفاف والشامل في الاستهداف الإجرامي للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452".

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