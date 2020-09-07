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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يؤكد دعم قوات بلاده وينتقد الإعلام والديمقراطيين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:33 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا دعمه للجيش في حين احتشد آخرون من أفراد الإدارة الأمريكية حوله بعد تواتر تقارير عن أنه استخف بالجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أوروبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" انتقد ترامب الذي يسعى لفترة رئاسية جديدة، الديمقراطيين والإعلام قائلا: "سيقولون أي شيء.. مثل أكاذيبهم الأخيرة عني وعن الجيش".

وذكرت صحيفة "أتلانتيك" يوم الخميس أن ترامب وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية المدفونين في مقبرة قرب باريس بأنهم "خاسرون" ورفض زيارة المقبرة في نوفمبر 2018 خوفا من أن تتلف الأمطار في ذلك اليوم شكل شعره، ونفى الرئيس ذلك يوم الخميس وكرر نفيه له.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ترامب، بدلا من ذلك، قضى وقت فراغه في ذلك اليوم في انتقاء أعمال فنية من منزل السفير الأمريكي لنقلها للبيت الأبيض.

ورفض ممثلون عن البيت الأبيض التعليق على الفور على تقرير "بلومبرج" الذي تم نقله عن عدد ممن حضروا الواقعة.

من جهته وصف جو بايدن النائب السابق للرئيس والذي ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثالث من نوفمبر، تعليقات ترامب على الجنود بأنها "مخزية" إن صحت.

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