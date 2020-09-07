السودان: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 5 حالات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 24 إصابة في الخرطوم، وباقي الإصابات في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 803 عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و437 حالة، بينها 833 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6730 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.