المراكز الأمريكية: وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تعدت 180 ألف حالة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 892 حالة ليصل إلى 188051 وفاة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضافت أن إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين و226879، بزيادة 45405 حالات عن الإحصاء السابق.وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الخامس من سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.