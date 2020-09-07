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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن.. ثلاث إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات لليوم الثانى

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
كورونا في اليمن
كورونا في اليمن
وكالات
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أعلنت لجنة مواجهة وباء فيروس كورونا في اليمن، عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت اللجنة في بيان: "سجلنا 3 إصابات جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وإصابة واحدة في محافظة المهرة (شرقي البلاد)، رفعت إجمالي الحالات المصابة المؤكدة إلى 1987 حالة"​​​.

وأضافت اللجنة أن "عدد الوفيات بالوباء استقر عند 572 حالة، لعدم تسجيل أي وفاة جديدة"، حيث أنه بالأمس لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة بالفيروس.

وأكدت اللجنة "شفاء 3 حالات من الوباء جميعها في محافظة حضرموت، ما يرفع عدد الحالات التي شُفيت منذ تسجيل أول إصابة إلى 1200 حالة".

ولا تشمل الإحصائية مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي أعلنت تسجيل 4 حالات فقط بالوباء بينها حالة وفاة وحالتا شفاء.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة المعلنة بالفيروس التاجي في اليمن عمومًا، 1991 حالة بينها 573 وفاة و1202 شفاء.

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