الملك سلمان لترامب: متمسكون بحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد في اتصال مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم المملكة لمبادرة السلام العربية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان أصدرته، بأن الاتصال تطرق إلى "الأوضاع في المنطقة"، حيث أعرب الملك سلمان "عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام".وأكد العاهل السعودي حرص بلاده "على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام".