الشاعر عزت الطيرى ينشر صورة له بعد شفائه من كورونا

نشر الشاعر عزت الطيري صورة له مستقلًا الإسعاف في طريق عودته إلى بيته بعد شفائه من فيروس كورونا، والذي أصيب قبل وقت سابق وقضى على إثره أسبوعين بمستشفى الصداقة للعزل بأسوان.وعلق "الطيري" على الصورة بقوله: "مع بناتي في سيارة الإسعاف"، في إشارة لبنتيه القاصة جلاء الطيري وابنته عبير الطيري، واللتان كانتا تستقلان معه سيارة الإسعاف في طريق عودته إلى بيته بالبحر الأحمر.يشار إلى أن عزت الطيري كان قد تماثل للشفاء بعد إجرائه مسحتين تبين سلبيتهما مما جعل الأطباء يكتبون له تصريحًا بالخروج وهو ما حدث منذ قليل.