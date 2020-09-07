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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة أكثر من 200 موظف أممى فى سوريا بفيروس كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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أكد عاملون في المجال الطبي ومسؤولون في الأمم المتحدة إصابة ما يزيد عن 200 موظف أممي تابع للمنظمة في سوريا، بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية قال عمران رضا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، لرؤساء وكالات الأمم المتحدة في رسالة لتوزيعها على الموظفين، إن الأمم المتحدة في المراحل الأخيرة لتوفير منشأة طبية لعلاج الحالات.

وأضاف رضا: "تم رصد أكثر من 200 حالة بين موظفي الأمم المتحدة، وبعضهم نُقل للمستشفى و3 تم إجلاؤهم طبيًا".

وقال عاملون في المجال الإنساني ومسعفون إن العدد الحقيقي للحالات أكبر من ذلك بكثير بما يشمل المئات من الموظفين لدى المنظمات غير الحكومية التي تعمل لصالح العشرات من وكالات الأمم المتحدة التي تشرف على أكبر عمليات إغاثة إنسانية في البلاد.

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