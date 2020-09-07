12 حالة وفاة و1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل إلى 1019 حالة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس" قالت سلطات الصحة في إسرائيل إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 حالة وفاة و1500 إصابة جديدة.وصادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار فرض الإغلاق الليلي في 40 بلدة مصنفة باللون الأحمر، بدءا من يوم الإثنين.وقررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل اعتبارا من الإثنين القادم على 40 مدينة وبلدة تم تصنيفها بـ"الحمراء" ابتداء من يوم الإثنين اعتبارًا من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرًا، للحد من انتشار فيروس كورونا.وتشمل القيود المفروضة "حظر التجمهرات التي تتعدى أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة، وإغلاق المؤسسات التعليمية باستثناء رياض الأطفال والتعليم الخاص وتعزيز الإجراءات التي من شأنها إنفاذ القانون".وتتصدر إسرائيل حاليًا قائمة الدول الأكثر تضررًا بكورونا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالنسبة لعدد السكان.