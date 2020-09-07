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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
وسام عطية
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا. 

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 7-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

وبالنسبة لليوم الإثنين، يشهد طقسًا مائل للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا، ومعتدلًا مع شبورة مائية على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، فيما يكون الطقس ليلًا لطيفًا على الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020 في محافظات مصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس «القاهرة، وادي النطرون، شبين الكوم» العظمى 35 والصغرى 24، الأقصر العظمى 45 الصغرى30، المنيا العظمى 38 الصغرى 25، أسيوط العظمى 39 الصغرى 23، العريش العظمى 33 والصغرى22، رفح العظمى 32 والصغرى22، السلوم العظمى 32 والصغرى23.

وبالنسبة لدرجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23، رأس سدر العظمى 36 والصغرى 26، الفيوم العظمى 36 والصغرى 25، مطروح العظمى 29 الصغرى 22، سيوة العظمى 36 الصغرى 22، السويس العظمى 35 الصغرى 24، نويبع العظمى 38 والصغرى 30، طابا العظمى 37 والصغرى 25، كاترين العظمى 37 والصغرى 23، الطور العظمى 36 والصغرى 27، شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، الغردقة العظمى 40 والصغرى 30، مرسى علم العظمى 39 والصغرى 29، بني سويف العظمى 36 والصغرى 25، سوهاج العظمى 41 والصغرى 28، قنا العظمى 43 والصغرى 28، الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 28، شلاتين العظمى 40 والصغرى 29، حلايب العظمى 37 والصغرى 30.

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