قوات الأمن العراقية: سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولى

أعلنت قوات الأمن العراقية سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مضيفة أن القصف أدى الى تضرر أربع سيارات مدنية للمواطنين، وتبين أن انطلاقها كان من منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب (غربي العاصمة).