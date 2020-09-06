رئيس كوم حمادة يكشف تطورات غرق أراضي زراعية بسبب ارتفاع منسوب النيل

غرقت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، نظرًا لارتفاع منسوب المياه في نهر النيل للعام الثاني على التوالي.وقال رئيس مدينة كوم حمادة العميد عبدالله المليجي، في تصرحات لـ«الدستور» إن قرى (الصواف، أبو الخاوي، كوم شريك، الطيرية، مغنين، زاوية البحر) تشهد كل عام نفس المشكلة نظرًا لارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تسمى «طرح النيل»، وأن هذه الأراضي تقع بالقرب من ضفاف نهر النيل (فرع رشيد) بمركز كوم حمادة وتعود ملكيتها للدولة، حيث يتم تأجيرها بأسعار رمزية للمواطنين لزراعتها.وأكد «المليجي» أنه لا يوجد أي خطورة على الأهالي بتلك القرى من ارتفاع منسوب المياه، موضحًا أن الغرق يشمل فقط الأراضي الزراعية القريبة من ضفاف النيل وباقي المناطق آمنة، وهذه المشكلة تحدث كل عام وليست جديدة.وأوضح رئيس مدينة كوم حمادة أنه تم الاستعداد من قبل مجلس المدينة لمواجهة أي تطورات جديدة.