أبرزها الموبايلات.. هبوط واردات المصريين من السلع المعمرة خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من السلع المعمرة سجلت تراجعًا إلى حدود 2.617 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020، مقابل 2.871 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 254 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات أجهزة التليفزيون سجلت أكبر تراجعًا بين السلع المعمرة بعد أن هبطت لـ 204.5 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 مقابل 350.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2019، كما تراجعت واردات الهواتف المحمولة من 746.1 مليون دولار لـ586 مليون دولار بانخفاض 160.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.كما انخفضت واردات أشرطة وأقراص ممغنطة لـ3.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 8.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 5.5 مليون دولار، وثلاجات 69.9 مليون دولار مقابل 71.1 مليون دولار، والأثاث 68.1 مليون دولار مقابل 71.8 مليون دولار.وفى المقابل، ارتفعت واردات سيارات ركوب إلى حدود 1.190 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020 مقابل 1.112 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 77.3 مليون دولار خلال عام.