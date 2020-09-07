سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 6-9-2020

يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم الإثنين6-9-2020، الذي يواصل استقراره في البنوك الحكومية والخاصة العاملة، أمام الجنيه المصري.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6-9-2020وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري وصل إلى 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع وحقق في بنك البركة 4.12 جنيه للشراء 4.27 للبيع وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريـال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع وفي البنك المصري الخليجي جاء السعر 4.15 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي بنك عودة يأتي الريال بسعر 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.يشار إلى أن تصنيف المملكة العربية السعودية مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، يتم تحديد أسعار العملات من خلاله بحرية وذلك وفقًا للعرض والطلب، بحرية في البنوك ويأتي ذلك في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال حدوث أي خلل في المبادئ المتفق عليها أو وقوع أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.