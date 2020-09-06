«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

حرص محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى فريق الزمالك على دعم مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي الذي يُعاني من مرض في الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم.





وارتدى وجنش قميصًا يحمل صورة مؤمن زكريا عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري.





وقال جنش خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": "مؤمن زكريا أخي ربنا يشفيه، الجميع في ظهره ونتمنى أن نراه في الملعب مجددًا.. الكل ينتظر عودة مؤمن زكريا وإن شاء الله يعود أفضل من الأول، وهو في احتياج لنا".





وأضاف: "مؤمن الوحيد الذي لم يحرز في أهداف أتمنى أن يعود للملعب وسأتركه يسجل في مرماي".



