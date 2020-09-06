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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس مدينة كفر شكر يبحث تشغيل المركز التكنولوجى لمكافحة الفساد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:32 م
مجلس مدينة كفر شكر
مجلس مدينة كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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عقدت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر، برئاسة اللواء هشام رفعت، اجتماعًا موسعًا بديوان عام مجلس المدينة، بحضور اللواء محمد عزي سعيد المشرف على مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، والعميد طاهر أحمد الحنفي مدير مشروع المراكز التكنولوجية بمحافظة القليوبية، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ومحافظة القليوبية في مجال تطوير أداء خدمات المواطنين للحصول علي الخدمات الحكومية.

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه خلال الاجتماع تم شرح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، وبدء تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي علي تطبيقات النظام في إطار التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الهدف تسهيل كافة الإجراءات والخدمات التي يتم تقديمها لجموع أهالينا المواطنين في شتى المجالات، بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، لإرساء مكافحة الفساد ومنع الوساطة والمحسوبية وإرساء قواعد المساواة وتطبيق سيادة القانون على الجميع.

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