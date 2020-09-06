براتب 3500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 100 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعة والتجارة بالعاشر من رمضان، وللشباب حتى 40 سنة على ألا يقل مؤهل المتقدم عن الابتدائية.وتتضمن الوظائف المتاحة 30 فني لحام، 30 فني برادة، 20 فني دوكو براتب يتراوح من 2000-3000 جنيه، كما تحتاج الشركة أيضًا 20 فني فيبر براتب يتراوح بين 2500 إلى 3500 جنيه.وتتميز الوظائف المتاحة بأن ساعات العمل 8 ساعات وتوافر تأمين صحي واجتماعي ومواصلات بـ (القاهرة، الشرقية، والعاشر من رمضان).وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على الرقم: 01223903109، أو 055410096، والتواصل مع المدير المسؤول ماجد سعيد فهيم، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.