فريق من «بيطري أسوان» يجري جولة مرورية على مجازر المحافظة

أجرى فريق من مديرية الطب البيطري بأسوان، اليوم الأحد، جولة مرورية على محال الجزارة والدواجن والمطاعم؛ للكشف عن اللحوم وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذبحها بالمجازر الحكومية.شملت الجولة المرور على محال السوبر ماركت بمدينة دراو حيث تم فحص تواريخ الصلاحية وطرق الحفظ؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، رافقهم خلالها طه محمود سيد، من شؤون البيئة ومحمد حبشي عوض، رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة دراو.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتحت إشراف الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان.ضمّ الفريق الدكتورة نجوى فؤاد، مدير الإدارة البيطرية، الدكتور جرجس صبري، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بدراو والدكتور أشرف ثابت مدير وحدة دراو.