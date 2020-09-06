«الإحصاء» يرصد أهم 7 سلع ارتفعت صادراتها رغم كورونا

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال شهر يونيو الماضي رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات لـ2.26 مليار دولار خلال يونيو 2020 مقابل 2.45 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 7.9% تأثرًا بجائحة كورونا، وفيما يلى نستعرض أبرزها:• بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 60.9 مليون دولار خلال يونيو 2020، مقابل 47.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 28%.• بلغت قيمة الصادرات من منتجات ألبان 23.9 مليون دولار خلال يونيو 2020 مقابل 18.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.• ارتفعت قيمة الصادرات من مصنوعات بلاستيكية لـ22.6 مليون دولار خلال يونيو 2020، مقابل 12.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019 بزيادة 79.8%.• كما ارتفعت الصادرات من صابون ومحضرات التنظيف لـ20.5 مليون دولار خلال يونيو 2020، مقابل 20.1 مليون دولار خلال يونيو 2019 بنسبة ارتفاع 1.8%.• وسجلت الصادرات من خضر مجمدة أو مبردة 18.6 مليون دولار خلال يونيو 2020، مقابل 10 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 85.6%.• بلغت قيمة الصادرات من مستحضرات عطور وتجميل 16.6 مليون دولار خلال يونيو 2020، مقابل 11.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.• كما بلغت قيمة الصادرات من بقول جافة 15 مليون دولار خلال يونيو 2020، مقابل 12.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 15.9%.