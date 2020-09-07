موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
إسراء جمالطباعة
انتهت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق الموقع الإلكتروني ومكتب التنسيق بجامعة عين شمس من تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول، في السابعة مساء بعد مد الوزارة هذه الفترة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية، والتي كان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل بالمرحلة الثانية للتنسيق مساء امس السبت.
ومن المقرر أن تعلن تبدأ تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية والتي يعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد إنتهاء المرحلة ب ٤٨ ساعة اي يوم الثلاثاء المقبل علي أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.
وكان الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:
أولًا.. الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.
ثانيًا.. الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.
كما أعلن عن وجود أماكن شاغره بمختلف الكليات وهي
قائمة للكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من الشعبة العلمية هي:
هندسة الطاقة أسوان
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة
حاسبات ومعلومات قنا رياضة
هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة
فنون جميلة (عمارة) حلوان
تجارة القاهرة
آداب القاهرة
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف
تربية رياضية بنين المنصورة
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
معهد فني صحى رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة
فنون جميلة (فنون) المنصورة
هندسة أسيوط
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة
ألسن عين شمس رياضة
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة
هندسة الفيوم
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة
هندسة المنيا
هندسة السويس
هندسة أسوان
هندسة حلوان بالمطرية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
إعلام القاهرة رياضة
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة
فنون تطبيقية بنها
علوم عين شمس رياضة
فنون جميلة (فنون) حلوان
فنون تطبيقية حلوان
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة
إعلام القاهرة
آداب الإسكندرية
دار العلوم أسوان
حقوق المنيا
إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية
حقوق دمياط
فنى صحي جنوب الوادي
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ
تربية المنصورة
معهد فني صحى الزقازيق
تجارة المنوفية بشبين الكوم
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى اسوان
معهد فني صحى طنطا
تجارة طنطا
سياسة واقتصاد السويس
علوم أسيوط
ألسن بني سويف
فنون تطبيقية دمياط
فنون تطبيقية بني سويف
علوم أسوان
حقوق القاهرة
تمريض القاهرة
طب بيطري مطروح
حاسبات ومعلومات دمياط علوم
إعلام المنوفية
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
حقوق بني سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى سوهاج
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
علوم المنوفية بشبين الكوم
طب بيطري مدينة السادات
علوم بنها
طب بيطري بنها
علوم بنات عين شمس
علوم المنصورة
علوم دمياط
ألسن الأقصر
علوم الزقازيق
حقوق الزقازيق
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
علوم قناة السويس بالإسماعيلية
علوم طنطا
علوم بور سعيد
ألسن كفر الشيخ
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
علوم جنوب الوادي
علوم القاهرة
علوم دمنهور
تجارة الإسكندرية
علوم سوهاج
حقوق سوهاج
علوم الإسكندرية
تجارة سوهاج
ألسن سوهاج
علوم عين شمس
تجارة جنوب الوادي
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم
تجارة بني سويف
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
علوم بني سويف
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم
علوم السويس
تربية بنها
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
علوم الفيوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
حاسبات ومعلومات المنيا علوم
ألسن عين شمس
فنون جميلة (فنون) المنيا
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
علوم المنيا
معهد فني صحى بنها
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم
حاسبات ومعلومات طنطا علوم
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم
حاسبات ومعلومات قنا علوم
معهد فني صحى الاسكندريه
ألسن المنيا
تمريض دمياط
سياسة واقتصاد بني سويف
تمريض بور سعيد
تمريض سوهاج
تمريض عين شمس
تمريض مطروح
تمريض دمنهور
تمريض كفر الشيخ
تمريض جنوب الوادي
تمريض بنها
تمريض أسوان
تمريض الفيوم
تمريض المنصورة
تمريض طنطا
تمريض أسيوط
تمريض المنوفية بشبين الكوم
علوم الوادي الجديد
تمريض المنيا
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
تمريض بني سويف
تمريض الإسكندرية
تمريض الزقازيق
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى
معهد فني صحى رياضه بنها
فنون جميلة (فنون) أسيوط
حقوق عين شمس
تجارة المنصورة
تخطيط عمراني القاهرة
حقوق المنصورة
حقوق المنوفية بشبين الكوم
حقوق الإسكندرية
علوم الإسكندرية رياضة
تجارة الزقازيق
حقوق طنطا
إعلام المنوفية رياضة
علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل رياضة
تجارة انتساب موجه بور سعيد
علوم القاهرة رياضة
تجارة عين شمس
معهد فني صحى رياضه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات
حقوق بور سعيد
تجارة بور سعيد
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر
هندسة الجامعة المصرية اليابانية
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة
حاسبات ومعلومات السويس رياضة
فنون جميلة (عمارة) المنصورة
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة
آثار الزقازيق بصان الحجر
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية
سياحة وفنادق المنصورة
آداب بنها
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
ع.دولى اعلام مدينةالشروق
علوم كفر الشيخ رياضة
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية كفر الشيخ
تجارة انتساب موجه دمياط
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنات بني سويف
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية كفر الشيخ
علوم السويس رياضة
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول
سياحه وفنادق الاقصر
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
حاسبات ومعلومات السويس علوم
تربية بني سويف
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
أقتصاد منزلى حلوان
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس
المعهد العالى للهندسة بالمنيا
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية شعبة تربية فنية السويس
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
حقوق الفيوم
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
ك.ت. فني صناعى قنا
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
الفني للفنادق المطريه
الفني للفنادق بور سعيد
الفني للفنادق قنا
الفني للفنادق الاسكندريه
المعهد العالى للغات بأسوان
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
زراعة كفر الشيخ
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
تربية (طفولة) كفر الشيخ
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
الاعاقة والتأهيل الزقازيق
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
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تربية رياضية بنين الفيوم
تربية نوعية موسيقية المنيا
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معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات
العالي خدمه إجتماعيه اسوان
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعة المنيا
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
دار العلوم المنيا
زراعة سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
آثار القاهرة
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات المنيا
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
فنى تمريض كفر الشيخ
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس
تربية السويس
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
الفراعنة العالي إدارة أعمال
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه طنطا
آداب انتساب موجه سوهاج
آداب انتساب موجه المنيا
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه القاهرة
آداب انتساب موجه عين شمس
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه بنها
آداب انتساب موجه الإسكندرية
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
سياحة وفنادق مطروح
المعهد العالي للغات بالمنصورة
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج
فني تمريض السويس
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
فنى صحي جنوب الوادي رياضة
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية مطروح
آثار ولغات مطروح
زراعة الوادي الجديد
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة
ش.مطاعم فني سياحة قنا
المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
ثروة سمكية السويس
فنى تمريض جنوب الوادي
آداب بور سعيد
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان
تربية رياضية بنات العريش
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
ألسن أسوان
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي انجليزى
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية
معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
تربية مطروح
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
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تربية طفولة مبكرة مطروح
زراعة مطروح بفوكه
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تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان
زراعة وموارد طبيعية أسوان
علوم الوادي الجديد رياضة
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
تجارة أسوان
تربية فنية المنيا
تمريض حلوان
زراعة الفيوم
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم
دار العلوم الفيوم
دار العلوم انتساب موجه المنيا
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
تربية نوعية فنية الفيوم
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
تربية طفولة مبكرة الزقازيق
تربية (طفولة) السويس
تربية نوعية الفيوم
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة
تربية الفيوم
تربية (طفولة) دمنهور
آداب كفر الشيخ
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
حقوق انتساب موجه أسوان
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
العالي للغات 6 اكتوبر
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
العالي حاسبات ونظم تجمع أول
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
الفني التجارى بدمياط
الفني التجارى ببنى سويف
الفني التجارى باسيوط
الفني التجارى باسوان
الفني التجارى بدمنهور
الفني التجارى بالزقازيق
الفني التجارى بسوهاج
الفني التجارى بقنا
الفني التجارى بالمحله الكبرى
الفني التجارى بالعريش
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
زراعة القاهرة رياضة
تربية مدينة السادات
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
تجارة مدينة السادات
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط
حقوق مدينة السادات
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية فنية دمياط
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
آداب طنطا
تربية (طفولة) طنطا
تربية رياضية بنين طنطا
تربية رياضية بنات طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية مدينة السادات رياضة
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دار العلوم انتساب موجه أسوان
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التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف
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الاعاقة والتأهيل بني سويف
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
تجارة دمياط
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تربية دمياط
تربية (طفولة) الوادي الجديد
أقتصاد منزلى العريش
تربية (طفولة) جنوب الوادي
تربية (طفولة) سوهاج
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
فنى تمريض القاهرة
فنى تمريض عين شمس
فنى تمريض الزقازيق
فنى تمريض سوهاج
فنى تمريض بني سويف
فنى تمريض أسيوط
فنى تمريض بنها
فنى تمريض الفيوم
فنى تمريض طنطا
فنى تمريض المنيا
فنى تمريض الإسكندرية
فنى تمريض المنصورة
تربية بنات عين شمس
ألسن كفر الشيخ رياضة
آداب بنات عين شمس
تربية (طفولة) عين شمس
آداب انتساب موجه بنات عين شمس
زراعة المنصورة
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
آداب العريش
علوم العريش
نظم معلومات ادارية قطاميه
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
الفني التجارى بالروضه
الفني التجارى بشبرا
الفني التجارى بالمطريه
ألسن بني سويف رياضة
الفني التجارى بالاسكندريه
الفني التجارى بطنطا
الفني التجارى بقويسنا
الفني التجارى ببنها
الفني التجارى بالمنصوره
الفني التجارى ببور سعيد
آداب وعلوم إنسانية السويس
تربية نوعية فنية المنصورة
علوم العريش رياضة
آداب انتساب موجه العريش
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية نوعية المنصورة
سياسة واقتصاد السويس رياضة
آداب المنصورة
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
فنى تمريض أورام القاهرة
تربية نوعية فنية الزقازيق
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة
زراعة الإسكندرية رياضة
زراعة الزقازيق
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
علوم الارض بني سويف
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
زراعة عين شمس رياضة
تربية الزقازيق
ألسن الأقصر رياضة
آداب الزقازيق
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية رياضية بنات الزقازيق
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
تربية حلوان
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
ألسن المنيا رياضة
تربية طفولة مبكرة المنوفية
زراعة بنها بمشتهر
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد المنيا العالى للغات
سياحة وفنادق مدينة السادات
تربية (تعليم ابتدائي) بنها
حقوق بنها
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تجارة انتساب موجه العريش
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العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية
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ومن المقرر أن تعلن تبدأ تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية والتي يعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد إنتهاء المرحلة ب ٤٨ ساعة اي يوم الثلاثاء المقبل علي أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.
وكان الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:
أولًا.. الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.
ثانيًا.. الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.
كما أعلن عن وجود أماكن شاغره بمختلف الكليات وهي
قائمة للكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من الشعبة العلمية هي:
هندسة الطاقة أسوان
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة
حاسبات ومعلومات قنا رياضة
هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة
فنون جميلة (عمارة) حلوان
تجارة القاهرة
آداب القاهرة
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف
تربية رياضية بنين المنصورة
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
معهد فني صحى رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة
فنون جميلة (فنون) المنصورة
هندسة أسيوط
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة
ألسن عين شمس رياضة
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة
هندسة الفيوم
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة
هندسة المنيا
هندسة السويس
هندسة أسوان
هندسة حلوان بالمطرية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
إعلام القاهرة رياضة
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة
فنون تطبيقية بنها
علوم عين شمس رياضة
فنون جميلة (فنون) حلوان
فنون تطبيقية حلوان
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة
إعلام القاهرة
آداب الإسكندرية
دار العلوم أسوان
حقوق المنيا
إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية
حقوق دمياط
فنى صحي جنوب الوادي
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ
تربية المنصورة
معهد فني صحى الزقازيق
تجارة المنوفية بشبين الكوم
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى اسوان
معهد فني صحى طنطا
تجارة طنطا
سياسة واقتصاد السويس
علوم أسيوط
ألسن بني سويف
فنون تطبيقية دمياط
فنون تطبيقية بني سويف
علوم أسوان
حقوق القاهرة
تمريض القاهرة
طب بيطري مطروح
حاسبات ومعلومات دمياط علوم
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حقوق بني سويف
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ألسن الأقصر
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حقوق الزقازيق
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ألسن كفر الشيخ
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
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الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
الفراعنة العالي إدارة أعمال
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه طنطا
آداب انتساب موجه سوهاج
آداب انتساب موجه المنيا
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه القاهرة
آداب انتساب موجه عين شمس
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه بنها
آداب انتساب موجه الإسكندرية
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
سياحة وفنادق مطروح
المعهد العالي للغات بالمنصورة
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج
فني تمريض السويس
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
فنى صحي جنوب الوادي رياضة
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية مطروح
آثار ولغات مطروح
زراعة الوادي الجديد
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة
ش.مطاعم فني سياحة قنا
المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
ثروة سمكية السويس
فنى تمريض جنوب الوادي
آداب بور سعيد
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان
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الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
ألسن أسوان
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي انجليزى
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية
معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
تربية مطروح
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية
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تربية حلوان رياضة
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
تربية دمنهور
آداب الوادي الجديد
آداب دمنهور
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
فنون جميلة (عمارة) المنيا