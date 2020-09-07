موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

انتهت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق الموقع الإلكتروني ومكتب التنسيق بجامعة عين شمس من تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول، في السابعة مساء بعد مد الوزارة هذه الفترة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية، والتي كان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل بالمرحلة الثانية للتنسيق مساء امس السبت.ومن المقرر أن تعلن تبدأ تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية والتي يعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد إنتهاء المرحلة ب ٤٨ ساعة اي يوم الثلاثاء المقبل علي أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.وكان الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:أولًا.. الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.ثانيًا.. الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.كما أعلن عن وجود أماكن شاغره بمختلف الكليات وهيقائمة للكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من الشعبة العلمية هي:هندسة الطاقة أسوانحاسبات ومعلومات المنيا رياضةحاسبات ومعلومات 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