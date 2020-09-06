مها صلاح تكتب: معجزة في المتحف المصري الكبير

أتابع ملف الآثار منذ ٦ سنوات تقريبا، عاصرت وزيرين بجانب الوزير الحالي الدكتور خالد العنانى، كنت شاهدة على انهيار كامل للقطاع، بفعل الانفلات الأمني وغياب التمويل وكساد الإيرادات بعد ٢٥ يناير، وكنت شاهدة على "استفاقة" غير مسبوقة حدثت مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، ككل قطاعات الدولة، وتعززت بفضل نشاط وتفكير الدكتور العنانى. مع بداية تغطيتي الملف، قبل أن ينضم إليه قطاع السياحة، كانت جميع مشروعات الآثار شبه متوقفة، فلا تمويل متاح ولا وضع مستقر يسمح بالبدء فى أى مشروع أو استئناف مشروع قديم. ومن بين أهم هذه المشروعات مشروع المتحف المصرى الكبير، أهم مشروع ثقافي فى القرن الحادي والعشرين، وأضخم مشروع أثرى فى مصر.

المتحف الكبير

يتداعى أمامى الآن مشاهدان، الأول قبل عام ٢٠١٤ تقريبًا، كان المشروع "صحراء جرداء"، العمل متوقف، والأمل ضعيف فى استكماله، أما المشهد الثانى فكان قبل أيام قليلة، حين زرت المتحف لتغطية زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إليه. الفارق بين المشهدين يلخص الفارق بين مصر قبل وجود الرئيس السيسي ومصر بعد وجوده، فقد شاهدت تحفة معمارية كبرى أدهشتني، أنا التى تتابع العمل فى المتحف عن قرب بالأساس. أما كيف وصلنا إلى هذا المشهد، فإن القصة لا بد أن تروى، بدءًا من قرار الرئيس السيسي بدء المشروع مرة أخرى وصولًا إلى الرجال القائمين على الحلم.. حلم أكبر متحف من نوعه للحضارة المصرية. كانت البداية فى ٢٠١٥، حين وجه الرئيس السيسي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، بحصر المشروعات المتعثرة، وكان على رأسها مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير، حيث اتضح أن التعثر سببه عدم توفر الاعتماد المالى، وارتفاع تكلفة الإنشاء إلى ١.٦ مليار دولار. بعدها صدر القرار بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان، لدراسة أسباب تعثر هذا المشروع وإيجاد سبل للحل، وذلك برئاسة اللواء عاطف مفتاح، القائم على الحلم الكبير الآن بصفته المشرف العام على المشروع. درس اللواء عاطف مع أعضاء اللجنة سبل تخفيض الميزانية من ١.٦ مليار دولار إلى ٩٥٠ مليون دولار بشكل مبدئى، وبالفعل جرى الوصول لسيناريو التخفيض، وعرض الأمر على المهندس محلب، فى نهاية ٢٠١٥، وكان وقتها يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذى نقل الصورة للرئيس. بعدها بدأ الجد، بتولى الهيئة الهندسية مهمة الإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع، فى فبراير ٢٠١٦. بدأ اللواء عاطف مفتاح العمل فى اليوم التالى، وكان التحدى الرئيسي هو خفض الميزانية مع الحفاظ على الجودة فى الوقت ذاته، وهو ما حدث عن طريق استخدام خامات محلية بديلة وحلول هندسية خارج الصندوق، وبالفعل تم خفض الميزانية حوالى ١٢٠ مليون دولار، لتصل إلى ٧٧٠ مليون دولار. فعلى سبيل المثال، المصمم الأول للمتحف طلب رخامًا مضيئًا لتركيبه فى حائط الواجهة، الذى بلغت تكلفته من ٢٠٠ لـ٢٥٠ مليون دولار، واشترط استيراد هذا الرخام من محجر فى مقدونيا، وذلك على الرغم من أنه موجود فى بلدان أخرى حول العالم، ثم بدأ المحجر يمارس ضغوطًا لرفع السعر مرة أخرى. اقترحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإشراف اللواء عاطف، تصميما هندسيا، فجاء قرار الرئيس بإلغاء الواجهة وتنفيذ الفكرة الجديدة التى وفرت قرابة ١٨٠ مليون دولار.

المتحف الكبير

ثم إن التصميم القديم الذى تم إلغاؤه كان يحتوى على «رسومات ماسونية» تسىء لمصر، كما أن الحائط ليست له علاقة بجسم المتحف، بابتعاده ١٧ مترًا كاملة عنه، فضلًا عن أن تكلفة صيانته كانت مرتفعة للغاية. أما الواجهة الجديدة التى تسمى «حائط الأهرامات»، ويمتلك حقوق الملكية الفكرية لتصميمها اللواء عاطف مفتاح، فتضم ٧ أهرامات، بينها ٣ مضيئة نمر من خلالها إلى المدخل الرئيسى وصولًا إلى بهو رمسيس الثانى، بجانب نافذة زجاجية شفافة توضح شكل الأهرامات المضيئة من الجهة الأخرى، مع العلم أن كل الخامات المستخدمة مصرية. وقد تم الانتهاء من نحو ٩٨ ٪؜ من واجهة المتحف الكبير والتي تعبر عن الحضارة المصرية باستخدام جميع مفرداتها. وعلى ذكر التصميم القديم لـ«بهو رمسيس الثانى» فقد صور الملك المصرى على أنه «فرعون الخروج»، ومن هنا عمل اللواء عاطف مفتاح بالتعاون مع الأثريين على ضرورة إيجاد حل وجرى الاتفاق على ضرورة وضع أكثر من قطعة أثرية فى البهو، بدلًا من الاقتصار على تمثال الملك رمسيس فقط، فوقع الاختيار على مسلة رمسيس الثانى الموجودة فى منطقة صان الحجر بالشرقية. ويبلغ طول هذه المسلة حوالى ١٧ مترًا، وتزن أكثر من ١٢٠ طنًا، وهى من أفضل المسلات المصرية الموجودة، لاحتفاظها بألوان زاهية ونقوش غائرة، وقاعدتها تحتوى على خرطوش الملك رمسيس الثانى، ومن هنا ولدت فكرة عرضها فى بهو الملك. وحرص اللواء عاطف مفتاح على أن يكون عرض المسلة بطريقة تتيح للزائر رؤية الخرطوش بوضوح، لذا تم وضعها معلقة على ارتفاع ٣ أمتار، عن طريق رفعها على ٤ أعمدة حرة، بما يسمح بمشاهدة جسمها وأسفلها، فى مشهد هو الأول من نوعه فى العالم. وعلى صعيد الإنشاءات فقد وصلت إلى نسب تقترب من ال١٠٠ ٪؜ الآن، حيث كان من المقرر افتتاح المشروع الكبير قبل نهاية العام الحالي لكن تأجل الافتتاح إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا. وخلال اشتداد أزمة كورونا لم يتوقف العمل، فكان اللواء عاطف مفتاح يتواجد فى المشروع يوميا، يشرف على الأعمال ويتابع الإنشاءات وآخر تطورات نقل القطع الأثرية، حيث من المقرر أن يضم المتحف نحو ٥٠ ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، وذلك فى ١٠٤ فاترينات عرض، وبالفعل تم نقل أغلب المجموعة إلى معامل ترميم المتحف، ولا يتبقى سوى القطع المهمة التى ستظل معروضة لآخر لحظة فى المتحف المصرى بالتحرير، ومن أبرزها القناع الذهبى للملك، وكرسى العرش، والمقاصير الذهبية، على أن تُنقل قبل الافتتاح بشهر تقريبًا، تجنبًا لإحداث خلل فى سيناريو عرض المتحف المصرى فى التحرير.

المتحف الكبير

ويبلغ إجمالى مساحة العرض المتحفى حوالى ٤٠ ألف متر مربع، تشمل "متحف الطفل" و"الدرج العظيم" وقاعات العرض المؤقتة، بجانب قاعتى العرض الرئيسيتين، والأولى على مساحة ١٤ ألف متر مربع لعرض مجموعة الملك توت عنخ آمون، والثانية على مساحة ٢٢ ألف متر مربع لعرض حوالى ٢٣ ألف قطعة أثرية تعود إلى ٤ حقب زمنية مختلفة. ولا يتوقف الإبداع عند هذا الحد، فقد كشف اللواء عاطف مفتاح عن أول "براند مصرى" من إنتاج المتحف، حيث تم تصنيع منتجات يدوية تحاكى الأبعاد الحقيقية للقطع الأثرية بنفس الطريقة المتبعة فى التصنيع عند المصرى القديم، مع إضافة شعار المتحف "براند" من إنتاج مركز الحرف والفنون اليدوية بالمتحف، وبذلك يكون المتحف الكبير هو أول متحف مصرى له منتجات خاصة به تحمل اسمه، أسوة بما هو معمول به فى المتاحف العالمية. ما سبق جزء يسير من الملحمة التى تحدث فى المتحف المصرى الكبير، والتى تحتاج إلى توثيق ففيها الكثير من مشاهد المعجزات التى لو ترو حتى الآن، وفيها الكثير عن الرجال المخلصين الذين يعملون فى صمت.