د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن

ربما لم يُشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غاضبا كغضبه في لقائه الأخير بالسادة المسؤولين، وهو يتكلم عن استهانة بعض المصريين بالقانون بانتهاك حرمة الأراضي الزراعية بالتبوير والبناء اللامحدود عليها، الرئيس القائد الفذ الإنسان لم يغضب لنفسه أبدا فكثيرا ما أطلق خوارج العصر ألسنتهم القذرة بكل قبيح في حق مصر وقائدها العظيم، وما كان من الرئيس إلا التحلي بالصبر ومكارم الأخلاق والتواضع وهضم النفس متغاضيا عن ذلك كله في عزة وكرامة وإباء، والمضي قدما بعزيمة لا تلين وبإرادة لا تعرف الوهن يبني مصر ويعمر أرجاءها بالخير وبالمشروعات العملاقة، ويرسم لها بيده المباركة طريق الأمل نحو التقدم والحضارة والازدهار، في ظل ظروف قاسية وتحديات إقليمية كبيرة في ملفي المياه والإرهاب وغيرهما، ظروف يعجز أي حاكم مهما كان أن يواجهها ثم…