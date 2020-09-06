إسرائيل تغلق 40 منطقة بسبب كورونا

قرر الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 40 منطقة لديه بأنها "مدن حمراء" أي تعد بؤر نشطة لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إنه تقرر فرض إغلاق شامل على جميع هذه المدن، وإغلاق نظام التعليم فيها، إضافة إلى وضع قيود على التجمهر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وصادق "كابينت كورونا"، وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، على قرار نتنياهو بإغلاق تلك المدن.

وأكد المجلس الوزاري لدى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الإغلاق الكامل بسبب كورونا ينص على إغلاق المؤسسات التعليمية، وفرض قيود على حركة الإسرائيليين، وتقييد مسافة الحركة بمحيط 500 متر من مقر الإقامة أو السكن، وغيرها من القرارات لمكافحة تفشي كورونا في موجته الثانية.