بدء موسم حصاد الأرز في بورسعيد

بدأت محافظة بورسعيد موسم حصاد محصول الأرز بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، بتنظيم دورات تدريبية إرشادية للمزراعين والعاملين بالإدارات الزراعية للتعريف بالطرق السليمة لتخزين محصول الأرز وسبل تدوير المخالفات الزراعية، استعدادا لاستقبال موسم الحصاد.وقال المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة إن المساحة المزروعة بالأرز في بورسعيد بلغت ٢٨ ألف فدانا، مشيرًا إلى أن موسم الحصاد بدأ بجمعية التينة وحوض ٢٠٠٠ فدان للموسم الصيفي ٢٠٢٠ م.ويبلغ متوسط إنتاحية الفدان ٤ طن ويستمر الضم حتى منتصف أكتوبر المقبل وسط مؤشرات عن ارتفاع إنتاجية الفدان عن العام الماضي.