«صحة الغربية» تنفي نقص أسطوانات الأكسجين بمستشفى السنطة العام

نفى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ما تردد عن نقص الأكسجين بمستشفى السنطة العام، موضحا أن ما حدث هو تأخر وصول السيارة الاحتياطي، والاسطوانات الموجودة تكفي الحالات لمدة 24 ساعة.وفي السياق، نفى الدكتور هشام شيحة مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، ما تردد عن إغلاق الوحدة الفيروسية لعلاج ومتابعة مرضى فيروسات الكبد بمستشفى حميات زفتى، مؤكدًا أن كل ما يُقال هو مجرد تكهنات ولم تصل للمديرية بشأن وحدة الفيروسات بمستشفى حميات زفتى.