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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نصائح هامة لتشجيع طفلك على التحدث

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
تشجيع الأطفال على
تشجيع الأطفال على التحدث
سارة ساويرس
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يبدأ الآباء والأمهات في حالة من القلق وهم يروون أطفالهم يكبرون أمام أعينهم، وهم ما زالوا لايتحدثون، وهذه الخطوة في بعض الأطفال تأتي مبكرة وفي بعضهم الآخر تأتي متأخرة، ولذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح لتشجيع الأطفال على التحدث، بحسب مجلة Mother and child guide.

من الولادة وحتى سنتين

١- ابدأي بلفظ كلمات مختلفة مثال: ما، دا، با… وحاولي أن تجعلي طفلك يعيد نطق الكلمات من بعدك.
٢- احرصي على النظر إلى طفلك عندما يصدر أصواتًا وتظاهري بإجراء محادثة معه عن طريق الرد عليه أو إعادة ما يقوله.
٣- عليك التفاعل مع طفلك في حركاته وتعابيره، إذا ضحك اضحكي له وغير ذلك.
٤- علمي طفلك أن يقوم بنفس الحركات التي تقومين بها.
٥- تحدثي مع طفلك في جميع الأوقات مثال خلال تحميم الطفل، إطعامه أو تغيير ملابسه، وتحدثي معه عن لماذا تفعلين ذلك وأين سوف تذهبون وماذا سوف يرى… وغير ذلك.
٦- يجب أن تتكلمي معه وأشيري إلى الألوان والأشكال.
٧- استخدمي الإيماءات، مثل التلويح والإشارة.
٨-تحدثي عن الحيوانات وقلدي أصواتها لأن هذا يساعد طفلك على ربط الصوت بالحيوان مثال استخدم كلمات مثل "الكلب يقول هاو هاو" و"القطه تقول مياو".
٩-اقرأي لطفلك، وتحدثي عن الصور التي في القصة لذلك يفضل اختيار الكتب التي تحتوي على صور ملونة كبيرة وأجعلي طفلك يشارك عن طريق سؤاله "ما هذا؟" وحاولي أن تجعليه يشير إلى الأشياء أو يسميها.

من عمر السنتين الى عمر الأربع سنوات:

١-تحدثي إلى طفلك بوضوح تام.
٢- كرري ما يقوله طفلك لإظهار أنك تفهمينه وأضيفي إلى ما قاله طفلك، استخدم كلمات مثل، "هل تريد عصير؟ لدي عصير تفاح، هل تريد عصير تفاح؟".
٣- لا بأس من استخدام حديث الأطفال من حين لآخر مع طفلك، ولكن من الضروري استخدام لغة البالغين مع طفلك.
٤- قومي بطرح أسئلة إلى طفلك مثال ”هل أنت بابا؟“ وهل تستطيع القطة الطيران؟“ وإجعلي طفلك يختلق الأسئلة ومحاولة خداعك.
٥-اسألي طفلك أسئلة تتضمن خيارات "هل تريد تفاحة أم برتقالة؟" "هل تريد أن ترتدي قميصك الأحمر أم قميصك الأزرق؟“.
٦- علمي طفلك كلمات جديدة من وقت لآخر، قم بتسمية أجزاء من الجسم، وتحدث عما تفعله بها. "هذا أنفي أستطيع أن أشم رائحة الزهور الكعك والصابون".
٧- يمكنك غناء بعض الأغاني البسيطة مع طفلك خاصة أغاني الأطفال لأن هذا يساعد طفلك على تعلم إيقاع الكلام والتحدث سريعا.

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